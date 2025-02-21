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Мирра Андреева — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дубае

Мирра Андреева — Елена Рыбакина: текстовая онлайн-трансляция полуфинала в Дубае
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Сегодня, 21 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:00 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Елена Рыбакина, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Андреева и Рыбакина провели между собой одну встречу на турнирах уровня WTA. В 2023 году в матче 1/8 финала «тысячника» в Пекине сильнее оказалась казахстанская теннисистка. Ещё одну игру они провели в рамках выставочного командного турнира WTL-2024 в ОАЭ. Россиянка одержала победу со счётом 6:2.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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