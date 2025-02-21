«Сможет взять титул». Петрова — о возможной победе Андреевой на турнире в Дубае

Бронзовый призер Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира, российская теннисистка Надежда Петрова заявила, что россиянка Мирра Андреева сможет выиграть турнир WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Если Андреева будет так продолжать играть, то сможет взять титул в Дубае. Матч с Рыбакиной, считаю, будет как предварительный финал. Победитель имеет хорошие шансы на титул. Если же Андреева пройдет подряд двух победительниц турниров «Большого шлема», то это придаст ей уверенности и откроет все двери для итоговой победы», — приводит слова Петровой ТАСС.

Андреева победила победила вторую ракетку мира, польку Игу Швёнтек, в четвертьфинальном матче со счетом 6:3, 6:3. В полуфинале турнира россиянка сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.