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Каролина Мухова выиграла последние 10 четвертьфиналов, в которых участвовала

Каролина Мухова выиграла последние 10 четвертьфиналов, в которых участвовала
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Финалистка одного турнира «Большого шлема», 17-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу в последних 10 четвертьфиналах, в которых участвовала, включая Кубок Федерации (Кубок Билли Джин Кинг). Последнее поражение на этом этапе она потерпела от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023 году (6:7 (4:7), 6:2, 4:6).

На турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Мухова в 1/4 финала обыграла представительницу Румынии — 89-й номер рейтинга Сорану Кырстя со счётом 6:2, 7:5.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 19:25 МСК
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Сорана Кырстя
89
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

За выход в финал чешская теннисистка сразится с датчанкой Кларой Таусон (38-я в мировом рейтинге) 21 февраля в 18:00 мск.

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