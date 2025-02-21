Каролина Мухова выиграла последние 10 четвертьфиналов, в которых участвовала

Финалистка одного турнира «Большого шлема», 17-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова одержала победу в последних 10 четвертьфиналах, в которых участвовала, включая Кубок Федерации (Кубок Билли Джин Кинг). Последнее поражение на этом этапе она потерпела от казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на турнире в Индиан-Уэллсе в 2023 году (6:7 (4:7), 6:2, 4:6).

На турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Мухова в 1/4 финала обыграла представительницу Румынии — 89-й номер рейтинга Сорану Кырстя со счётом 6:2, 7:5.

За выход в финал чешская теннисистка сразится с датчанкой Кларой Таусон (38-я в мировом рейтинге) 21 февраля в 18:00 мск.