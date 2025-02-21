Новак Джокович: сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один «Большой шлем» в этом году

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что постарается выиграть хотя бы один ТБШ в этом сезоне.

«Алькарас и Синнер, безусловно, являются главными фаворитами на победу во всех турнирах «Большого шлема», в которых они участвуют. Остальные из нас постараются удивить их и попытаются выиграть одно из этих соревнований. Это крупные турниры, которые мотивируют меня больше всего, и я сделаю всё, чтобы выиграть хотя бы один турнир «Большого шлема» в этом году. Посмотрим, смогу ли я это сделать», — приводит Sportklub слова Джоковича.

В этом году уже состоялся один турнир «Большого шлема» — Australian Open — 2025. Его победителем стал итальянский теннисист Янник Синнер, в финале обыгравший представителя Германии Александра Зверева. Джокович дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, в котором снялся из-за травмы.