«Андреева заставила её плакать». Фанаты — о поведении Швёнтек, не пожавшей руку тренеру
Поделиться
Теннисные фанаты отреагировали на поступок второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, не пожавшей руку своему тренеру Виму Фиссетту после поражения от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (3:6, 3:6) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
14
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Я не удивлён. У этой польской мошенницы вообще нет стыда. Андреева заставила её плакать», — написал пользователь соцсети X под ником Ibrahim#24.
«Не все так великодушны в поражениях, как Новак Джокович», — прокомментировала поступок Швёнтек NickAlly.
Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек объяснила своё поражение от Андреевой перегруженным календарём.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 февраля 2025
-
16:55
-
16:47
-
16:46
-
15:32
-
13:40
-
13:00
-
11:42
-
11:00
-
10:48
-
10:24
-
10:11
-
10:01
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:36
-
09:18
-
08:30
-
06:18
-
00:45
-
00:22
-
00:15
-
00:03
- 20 февраля 2025
-
23:45
-
23:38
-
23:14
-
23:04
-
22:40
-
22:25
-
22:00
-
21:52
-
21:37
-
21:06
-
20:58
-
20:57