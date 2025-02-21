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«Андреева заставила её плакать». Фанаты — о поведении Швёнтек, не пожавшей руку тренеру

«Андреева заставила её плакать». Фанаты — о поведении Швёнтек, не пожавшей руку тренеру
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Теннисные фанаты отреагировали на поступок второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, не пожавшей руку своему тренеру Виму Фиссетту после поражения от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (3:6, 3:6) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2025, четверг. 13:10 МСК
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Я не удивлён. У этой польской мошенницы вообще нет стыда. Андреева заставила её плакать», — написал пользователь соцсети X под ником Ibrahim#24.

«Не все так великодушны в поражениях, как Новак Джокович», — прокомментировала поступок Швёнтек NickAlly.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек объяснила своё поражение от Андреевой перегруженным календарём.

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