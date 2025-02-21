«Андреева заставила её плакать». Фанаты — о поведении Швёнтек, не пожавшей руку тренеру

Теннисные фанаты отреагировали на поступок второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек, не пожавшей руку своему тренеру Виму Фиссетту после поражения от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (3:6, 3:6) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Я не удивлён. У этой польской мошенницы вообще нет стыда. Андреева заставила её плакать», — написал пользователь соцсети X под ником Ibrahim#24.

«Не все так великодушны в поражениях, как Новак Джокович», — прокомментировала поступок Швёнтек NickAlly.

Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек объяснила своё поражение от Андреевой перегруженным календарём.