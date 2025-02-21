Сантападре — о тренировках Синнера во время дисквалификации: работа будет физической

Бывший итальянский теннисист Винченцо Сантападре рассказал, как победитель трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер использует вынужденную паузу в официальных тренировках и турнирах из-за дисквалификации.

«Основная работа будет физической. Но я думаю, что вместе с Симоне Ваньоцци Янник также воспользуется возможностью поработать над техническими деталями, например, над еще более агрессивной ответной игрой. Тренировки не могут заменить адреналин матча, но я уверен, что он сделает всё возможное, чтобы представить себя в Риме еще более улучшенным», — приводит слова Сантападре Tennis Italiano.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.