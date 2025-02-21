Мирра Андреева — Елена Рыбакина: россиянка взяла первый сет в полуфинале турнира в Дубае

В эти минуты в Дубае (ОАЭ) проходит полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Елена Рыбакина.

В первом сете при счёте 2:2 соперницы обменялись брейками, после чего Мирра взяла ещё одну подачу Рыбакиной и довела партию до победы — 6:4.

Андреева и Рыбакина провели между собой одну встречу на турнирах уровня WTA. В 2023 году в матче 1/8 финала «тысячника» в Пекине сильнее оказалась казахстанская теннисистка. Ещё одну игру они провели в рамках выставочного командного турнира WTL-2024 в ОАЭ. Россиянка одержала победу со счётом 6:2.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.