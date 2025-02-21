Янник Синнер может тренироваться во время дисквалификации, известны условия

Победитель трёх турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер, сможет тренироваться во время дисквалификации при соблюдении некоторых условий. Об этом сообщает Tennis Italiano.

Несмотря на временный официальный запрет, Синнер «может тренироваться со своим вспомогательным персоналом, если он не делает этого в месте, связанном с Национальной ассоциацией, ATP, ITF, WTA, турниром «Большого шлема» или мероприятием, подпадающим под действие наших правил» — сообщило Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) Tennis Italiano.

Тренеры Симоне Ваньоцци и Даррен Кэхилл планируют активно работать с Янником в этот период. Основное внимание будет уделено физической подготовке, в то время как работа с ракеткой станет второстепенной. Тренировки могут проходить в различных местах, включая Дубай, США и, возможно, Монте-Карло, для подготовки к грунтовым соревнованиям.

Янник Синнер был дисквалифицирован по решению ВАДА на три месяца. Первая ракетка мира пропустит турниры в Индиан-Уэллсе, в Майами, в Монте-Карло и в Мадриде. К официальным тренировкам итальянец сможет приступить с 13 апреля, а участвовать в турнирах — с 5 мая.