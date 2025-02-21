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Мухова повторила достижение Рыбакиной и Швёнтек, выйдя в полуфинал турнира в Дубае

Мухова повторила достижение Рыбакиной и Швёнтек, выйдя в полуфинал турнира в Дубае
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17-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала третьей спортсменкой, которой удалось дойти до полуфинала турнира категории WTA-1000 в каждом из трёх последних сезонов. До этого таким достижением могли похвастаться вторая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана.

На турнире WTA-1000 в Пекине-2024 Мухова дошла до финала, где уступила американке Кори Гауфф со счётом 1:6, 3:6. В Цинциннати-2023 Мухова также дошла до финала, где уступила Гауфф со счётом 3:6, 4:6.

В четвертьфинале турнира в Дубае Мухова обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 7:5. За выход в финал Мухова поспорит с представительницей Дании Кларой Таусон.

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