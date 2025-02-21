Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам неудачного выступления на турнирах в Дохе и Дубае

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек опубликовала пост по итогам турниров WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) и Дохе (Катар).

«Очевидно, это не те результаты, которые я ждала в этом году. Мне потребовалось несколько часов, чтобы осознать это. Но не буду прекращать тренироваться. Настало время перегруппироваться и усвоить урок. С нетерпением жду скорой встречи с вами в Индиан-Уэллсе. Спасибо Дохе, спасибо Дубаю», — написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

В четверг, 20 февраля, Швёнтек потерпела поражение от 17-летней россиянки Мирры Андреевой (14-я ракетка мира) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае.Отметим, что на послематчевой пресс-конференции Швёнтек связала своё поражение от Андреевой с перегруженным календарём.