Андреева — Рыбакина: россиянка уступила второй сет в полуфинале турнира в Дубае

В эти минуты в Дубае (ОАЭ) проходит полуфинальный матч хардового турнира категории WTA-1000, в котором встречаются 14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Казахстана Елена Рыбакина, занимающая седьмую строчку рейтинга. Первый сет остался за россиянкой со счётом 6:4. Во втором сете сильнее оказалась представительница Казахстана со счётом 6:4.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева — Елена Рыбакина.
Андреева и Рыбакина провели между собой одну встречу на турнирах уровня WTA. В 2023 году в матче 1/8 финала «тысячника» в Пекине сильнее оказалась казахстанская теннисистка. Ещё одну игру они провели в рамках выставочного командного турнира WTL-2024 в ОАЭ. Россиянка одержала победу со счётом 6:2.
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.
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