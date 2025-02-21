Зверев: моя цель — бороться за первое место в мировом рейтинге

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своих целях в текущем сезоне.

«Моя цель — бороться с Янником и Карлосом за самые крупные титулы и за первое место в мировом рейтинге. Есть некоторые моменты, которые они делают лучше, чем я. Поэтому мне нужно улучшить эти вещи», — приводит слова Зверева португальский журналист Жозе Моргаду.

Ранее Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В матче второго круга он обыграл 103-го в рейтинге ATP казахстанца Александра Шевченко со счётом 7:6 (7:1), 7:6 (8:6).