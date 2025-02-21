Стефанос Циципас обратился к болельщикам в социальных сетях

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обратился к болельщикам и поблагодарил их за поддержку в непростой отрезок сезона.

«Благодарен болельщикам, которые подбадривают меня не только за победы, но и за весь путь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Циципас неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). В матче первого круга он со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:7 (5:7) проиграл 73-й ракетке мира из Сербии Хамаду Меджедовичу. Ранее греческий теннисист провально выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2025.