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Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Елену Рыбакину

Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Елену Рыбакину
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Встреча продолжалась 2 часа 15 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Рыбакиной семь эйсов, три двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В финале Андреева встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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