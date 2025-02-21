Андреева — самая молодая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок ТБШ на одном соревновании

14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, победившей трёх победительниц турниров «Большого шлема» на одном соревновании. До этого таким достижением могла похвастаться пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на Уимблдоне в 2004 году.

На турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Мирра Андреева в полуфинале обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В 1/4 финала россиянка обошла пятикратную победительницу мэйджоров Игу Швёнтек (6:3, 6:3), а во втором круге оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой, которая выиграла Уимблдон-2023.

В финале Мирра Андреева встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).