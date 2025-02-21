Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — самая молодая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок ТБШ на одном соревновании

Андреева — самая молодая теннисистка, обыгравшая трёх чемпионок ТБШ на одном соревновании
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, победившей трёх победительниц турниров «Большого шлема» на одном соревновании. До этого таким достижением могла похвастаться пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова на Уимблдоне в 2004 году.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Мирра Андреева в полуфинале обыграла чемпионку Уимблдона-2022 Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В 1/4 финала россиянка обошла пятикратную победительницу мэйджоров Игу Швёнтек (6:3, 6:3), а во втором круге оказалась сильнее Маркеты Вондроушовой, которая выиграла Уимблдон-2023.

В финале Мирра Андреева встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра Андреева вышла в финал турнира WTA-1000 в Дубае, обыграв Елену Рыбакину
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android