Борис Беккер отреагировал на победу Мирры Андреевой над Рыбакиной на турнире в Дубае

Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Никогда не недооценивайте 17-летних игроков… Молодец, Мирра!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В финале «тысячника» в Дубае российская спортсменка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).