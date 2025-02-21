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Борис Беккер отреагировал на победу Мирры Андреевой над Рыбакиной на турнире в Дубае

Борис Беккер отреагировал на победу Мирры Андреевой над Рыбакиной на турнире в Дубае
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Победитель шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Никогда не недооценивайте 17-летних игроков… Молодец, Мирра!» — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В финале «тысячника» в Дубае российская спортсменка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

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