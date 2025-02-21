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Мирра Андреева прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Дубае

Мирра Андреева прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Дубае
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«В прошлый раз, когда мы играли, был действительно тяжёлый матч. У меня было много возможностей, но она меня убила. В этот раз я просто пыталась смириться с тем, что всё идёт не так, как я хочу, продолжала верить, боролась за каждое очко. В конце концов всё получилось.

Когда я проигрывала 3:1, то подумала про себя: «Ну что ж, у меня был хороший задел… Но продолжала бороться и не беспокоилась о счёте», — сказала Андреева в интервью на корте.

В полуфинале Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

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