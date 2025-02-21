Мирра Андреева прокомментировала выход в финал турнира WTA-1000 в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева прокомментировала выход в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«В прошлый раз, когда мы играли, был действительно тяжёлый матч. У меня было много возможностей, но она меня убила. В этот раз я просто пыталась смириться с тем, что всё идёт не так, как я хочу, продолжала верить, боролась за каждое очко. В конце концов всё получилось.

Когда я проигрывала 3:1, то подумала про себя: «Ну что ж, у меня был хороший задел… Но продолжала бороться и не беспокоилась о счёте», — сказала Андреева в интервью на корте.

В полуфинале Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).