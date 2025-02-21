17-летняя Мирра Андреева войдёт в топ-10 рейтинга WTA в случае победы на турнире в Дубае

Представительница России Мирра Андреева станет девятой ракеткой мира в случае победы на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Сегодня, 21 февраля, в полуфинале «тысячника» 17-летняя спортсменка обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.