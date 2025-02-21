Мирра Андреева станет первой ракеткой России после выхода в финал турнира в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) станет первой ракеткой России, обойдя Дарью Касаткину. Андреева также поднимется как минимум на 11-ю строчку в рейтинге WTA. В случае победы в Дубае россиянка войдёт в топ-10 мирового рейтинга.

В полуфинале турнира в Дубае Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

Мира Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000.