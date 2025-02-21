Петрова: нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о выходе в финал 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае. В полуфинале Андреева обошла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
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«Мирра одержала классную победу. Я немного засомневалась, что Андреева сможет продолжать показывать такой же хороший и высокий уровень тенниса после победы над Швёнтек. Но она доказал и добилась победы в непростом матче. Рыбакина играла до конца — она не хотела проигрывать в этом матче, поэтому борьба была до последних розыгрышей.
Мне очень нравится, в каких физических кондиций находится Мирра, выигрывая сложные мячи. Также мне нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам. Победы над такими соперницами говорят, что она уже взрослеет и начинает верить в свои силы. У Мирры появляются шансы выиграть этот турнира, а также она поднимается на первую строчку в российском рейтинге и станет 11-й в общем зачёте. Это замечательно для российского тенниса. Сезон только начался», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 21 февраля 2025
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