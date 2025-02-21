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Петрова: нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам

Петрова: нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам
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Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Надежда Петрова высказалась о выходе в финал 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Дубае. В полуфинале Андреева обошла Елену Рыбакину из Казахстана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра одержала классную победу. Я немного засомневалась, что Андреева сможет продолжать показывать такой же хороший и высокий уровень тенниса после победы над Швёнтек. Но она доказал и добилась победы в непростом матче. Рыбакина играла до конца — она не хотела проигрывать в этом матче, поэтому борьба была до последних розыгрышей.

Мне очень нравится, в каких физических кондиций находится Мирра, выигрывая сложные мячи. Также мне нравится, что Андреева выходит и даёт сопротивление любым теннисисткам. Победы над такими соперницами говорят, что она уже взрослеет и начинает верить в свои силы. У Мирры появляются шансы выиграть этот турнира, а также она поднимается на первую строчку в российском рейтинге и станет 11-й в общем зачёте. Это замечательно для российского тенниса. Сезон только начался», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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