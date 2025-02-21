Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: Андреева покоряет сердца, на матче с Рыбакиной была невероятная атмосфера

Вихлянцева: Андреева покоряет сердца, на матче с Рыбакиной была невероятная атмосфера
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Была на матче Андреевой и Рыбакиной, смотрела вживую. Мирра провела отличный матч. Первый сет она играла прекрасно, а во втором было видно, что появились негативные эмоции. Она очень часто смотрела на свою команду, где-то повезло Лене Рыбакиной, то мяч сетку зацепит, то ветер, то голубь пролетит.

Когда Андреева вернулась со счёта 1:3 в третьей партии, было приятно видеть невероятную атмосферу на матче. Очень много зрителей, болеющих за Мирру. Видно, насколько она покоряет сердца болельщиков и всех-всех», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android