Вихлянцева: Андреева покоряет сердца, на матче с Рыбакиной была невероятная атмосфера

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева отреагировала на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
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«Была на матче Андреевой и Рыбакиной, смотрела вживую. Мирра провела отличный матч. Первый сет она играла прекрасно, а во втором было видно, что появились негативные эмоции. Она очень часто смотрела на свою команду, где-то повезло Лене Рыбакиной, то мяч сетку зацепит, то ветер, то голубь пролетит.
Когда Андреева вернулась со счёта 1:3 в третьей партии, было приятно видеть невероятную атмосферу на матче. Очень много зрителей, болеющих за Мирру. Видно, насколько она покоряет сердца болельщиков и всех-всех», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 21 февраля 2025
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