«Спасибо за поддержку». Мирра Андреева обратилась к болельщикам после полуфинала в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Привет всем. Это Мира. Я очень счастлива и очень рада, что завтра буду в финале. Спасибо вам большое за поддержку, не могу дождаться, когда увижу вас всех завтра», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.

В полуфинале Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).