«Спасибо за поддержку». Мирра Андреева обратилась к болельщикам после полуфинала в Дубае
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14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к болельщикам после выхода в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
«Привет всем. Это Мира. Я очень счастлива и очень рада, что завтра буду в финале. Спасибо вам большое за поддержку, не могу дождаться, когда увижу вас всех завтра», — приводит слова Андреевой пресс-служба турнира.
Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
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|4
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
В полуфинале Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. В финале «тысячника» в Дубае российская теннисистка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).
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