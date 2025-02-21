Светлана Кузнецова поздравила Мирру Андрееву с выходом в финал «тысячника» в Дубае

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Светлана Кузнецова отреагировала на выход 17-летней россиянки Мирры Андреевой в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинале она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

«Мирра Андреева вышла в финал тысячника в Дубае! Поздравляю с прекрасным результатом, будем болеть в финале!» — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Отметим, Андреева стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000. В финале «тысячника» в Дубае российская спортсменка встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).