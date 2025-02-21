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Вихлянцева: Андреева может стать девяткой ракеткой мира — это очень престижно

Вихлянцева: Андреева может стать девяткой ракеткой мира — это очень престижно
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о результатах 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Сегодня, 21 февраля, Андреева в полуфинале обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Надеюсь, что успею на финал, поддерживать Мирру. Будет очень круто и престижно. Андреева стала первой ракеткой России, с победой станет девятой ракеткой мира. Это заслуживает огромной похвалы Андреевой и её команды», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В финале «тысячника» Андреева встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Клара Таусон (Дания).

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