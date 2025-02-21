Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: место в классификации отражает уровень игры Мирры за последний год

Селиваненко: место в классификации отражает уровень игры Мирры за последний год
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае, где она встречалась с седьмым номером рейтинга Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Получился драматичный и захватывающий матч Андреевой и Рыбакиной. Такие победы, когда возвращаешься в игру, уступая 1:3 в решающем сете, важнее легко выигранных матчей.

Место в классификации просто отражает уровень игры Мирры за последний год. Так что это просто производное от выигранных матчей», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android