Селиваненко: место в классификации отражает уровень игры Мирры за последний год

Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае, где она встречалась с седьмым номером рейтинга Еленой Рыбакиной из Казахстана.

«Получился драматичный и захватывающий матч Андреевой и Рыбакиной. Такие победы, когда возвращаешься в игру, уступая 1:3 в решающем сете, важнее легко выигранных матчей.

Место в классификации просто отражает уровень игры Мирры за последний год. Так что это просто производное от выигранных матчей», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.