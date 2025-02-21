Селиваненко: место в классификации отражает уровень игры Мирры за последний год
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Член комитета Международного зала теннисной славы Алексей Селиваненко высказался о победе 14-й ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае, где она встречалась с седьмым номером рейтинга Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
7
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|3
|
|4
|6
14
Мирра Андреева
М. Андреева
«Получился драматичный и захватывающий матч Андреевой и Рыбакиной. Такие победы, когда возвращаешься в игру, уступая 1:3 в решающем сете, важнее легко выигранных матчей.
Место в классификации просто отражает уровень игры Мирры за последний год. Так что это просто производное от выигранных матчей», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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