Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: канадец сравнял счёт в полуфинале турнира в Дохе

В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит матч 1/2 финала, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Второй сет завершился победой Оже-Альяссима со счётом 6:4. Теннисисты проведут решающий, третий сет.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв.

Рублёв и Оже-Альяссим ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в финале грунтового турнира в Мадриде в 2024 году. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.