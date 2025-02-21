Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв: канадец сравнял счёт в полуфинале турнира в Дохе
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В эти минуты на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе проходит матч 1/2 финала, в котором встречаются 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв и 23-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Второй сет завершился победой Оже-Альяссима со счётом 6:4. Теннисисты проведут решающий, третий сет.
Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
23
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
3-й сет
1 : 1
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|3
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|6
|2
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|4
|2
10
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв.
Рублёв и Оже-Альяссим ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в финале грунтового турнира в Мадриде в 2024 году. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
Комментарии
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