Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это парадокс или что-то ещё». Мирра Андреева — о полуфинальном матче с Рыбакиной в Дубае

«Это парадокс или что-то ещё». Мирра Андреева — о полуфинальном матче с Рыбакиной в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе в полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае, где она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Честно говоря, после игры в Дохе и тяжёлого поражения во втором круге, когда у меня было много возможностей, просто чувствовала себя несколько подавленной. Не депрессия. Подумала: «Ну, может быть, сейчас я играю не в свой лучший теннис, так что всё нормально». В прошлом году я не очень хорошо играла на этих кортах в Дубае. Подумала: «Ну, ладно, неважно. Просто буду выступать. Посмотрим».

В конце концов, когда ты не думаешь о том, что произойдёт, это всегда оказывается одним из лучших турниров в твоей карьере. Не знаю, парадокс это или что-то ещё, но всё именно так.

После второго сета было немного тяжело. Не думаю, что у меня были брейк-пойнты, но я чувствовала, что была очень близка. В конце у меня было несколько воспоминаний о нашем последнем матче в 2023 году. И я подумала: «Нет, это не повторится. Мирра, давай», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.

Напомним, на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) Андреева во втором круге уступила Ребекке Шрамковой из Словакии со счётом 6:3, 3:6, 5:7.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android