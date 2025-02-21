«Это парадокс или что-то ещё». Мирра Андреева — о полуфинальном матче с Рыбакиной в Дубае

14-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе в полуфинальном матче на турнире WTA-1000 в Дубае, где она обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
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«Честно говоря, после игры в Дохе и тяжёлого поражения во втором круге, когда у меня было много возможностей, просто чувствовала себя несколько подавленной. Не депрессия. Подумала: «Ну, может быть, сейчас я играю не в свой лучший теннис, так что всё нормально». В прошлом году я не очень хорошо играла на этих кортах в Дубае. Подумала: «Ну, ладно, неважно. Просто буду выступать. Посмотрим».
В конце концов, когда ты не думаешь о том, что произойдёт, это всегда оказывается одним из лучших турниров в твоей карьере. Не знаю, парадокс это или что-то ещё, но всё именно так.
После второго сета было немного тяжело. Не думаю, что у меня были брейк-пойнты, но я чувствовала, что была очень близка. В конце у меня было несколько воспоминаний о нашем последнем матче в 2023 году. И я подумала: «Нет, это не повторится. Мирра, давай», — приводит слова Андреевой официальный сайт WTA.
Напомним, на турнире WTA-1000 в Дохе (Катар) Андреева во втором круге уступила Ребекке Шрамковой из Словакии со счётом 6:3, 3:6, 5:7.
- 21 февраля 2025
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