Новак Джокович покинул Доху, сильно хромая в аэропорту — источник

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович покинул Доху (Катар), сильно хромая в аэропорту. Об этом сообщил журналист Diario AS.

Фото: AS

На турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович выступал в одиночном и парном разряде. На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

В парном разряде Джокович и испанец Фернандо Вердаско уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Напомним, ранее Джокович получил серьёзное повреждение во время Australian Open — 2025, но успел восстановиться за короткий срок и выступить на турнире в Дохе.