Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович покинул Доху, сильно хромая в аэропорту — источник

Новак Джокович покинул Доху, сильно хромая в аэропорту — источник
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович покинул Доху (Катар), сильно хромая в аэропорту. Об этом сообщил журналист Diario AS.

Фото: AS

На турнире ATP-500 в Дохе Новак Джокович выступал в одиночном и парном разряде. На старте турнира серб проиграл итальянцу Маттео Берреттини в первом круге. Встреча завершилась со счётом 6:7, 2:6.

В парном разряде Джокович и испанец Фернандо Вердаско уступили дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Напомним, ранее Джокович получил серьёзное повреждение во время Australian Open — 2025, но успел восстановиться за короткий срок и выступить на турнире в Дохе.

Материалы по теме
«Он стал жертвой проклятия». Острая реакция на внезапное снятие Медведева в Дохе
«Он стал жертвой проклятия». Острая реакция на внезапное снятие Медведева в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android