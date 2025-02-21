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Рублёв дважды убегал с корта по ходу матча с Оже-Альяссимом из-за проблем со здоровьем

Рублёв дважды убегал с корта по ходу матча с Оже-Альяссимом из-за проблем со здоровьем
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв дважды убегал с корта по ходу матча с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Вероятно, спортсмен испытывал проблемы с желудком. Ранее в одном из переходов россиянин принял таблетки.

Фото: кадр из трансляции

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Феликс Оже-Альяссим — Андрей Рублёв.

Рублёв и Оже-Альяссим ранее встречались шесть раз. Последний матч спортсмены провели в финале грунтового турнира в Мадриде в 2024 году. Игра завершилась со счётом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Рублёва. Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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