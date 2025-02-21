Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, в трёх сетах одолев Оже-Альяссима

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В непростом поединке он одолел 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 46 минут. Рублёв восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету канадца 21 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом «пятисотника» является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.