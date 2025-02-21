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Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, в трёх сетах одолев Оже-Альяссима

Андрей Рублёв вышел в финал турнира ATP-500 в Дохе, в трёх сетах одолев Оже-Альяссима
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В непростом поединке он одолел 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима. Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 46 минут. Рублёв восемь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. На счету канадца 21 эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом «пятисотника» является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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