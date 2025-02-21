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Андрей Рублёв прокомментировал победу в полуфинале турнира в Дохе

Андрей Рублёв прокомментировал победу в полуфинале турнира в Дохе
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10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над 23-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Сегодня было очень трудно. У меня не так много шансов, когда он подаёт. Мне должно было очень повезти, чтобы сделать брейк на его подаче», — сказал Рублёв после матча.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом «пятисотника» является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

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Комментарии
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