Андрей Рублёв прокомментировал победу в полуфинале турнира в Дохе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над 23-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом в полуфинале турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Игра завершилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

«Сегодня было очень трудно. У меня не так много шансов, когда он подаёт. Мне должно было очень повезти, чтобы сделать брейк на его подаче», — сказал Рублёв после матча.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом «пятисотника» является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.