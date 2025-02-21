Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янчук: у Мирры Андреевой есть перспективы стать первой ракеткой мира

Янчук: у Мирры Андреевой есть перспективы стать первой ракеткой мира
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над казахстанской спортсменкой Еленой Рвбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 16:10 МСК
Елена Рыбакина
7
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Андреева сделала серьёзную заявку, обыграл Швёнтек. Она переходит на совершенно другой уровень. На её стороне моральное преимущество, она наступает, играет мощно. И представляет реальную угрозу для любой соперницы.

Мирре нужно играть в свою игру, мастерство у неё есть. Нужно играть и играть. Придёт десятка, пятёрка, а дальше есть перспективы стать и первой ракеткой мира. Соболенко не лидер, нет стабильности. Её лидерство нельзя признать. Андреева надёжнее, но чем она выше, тем больше ответственности», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Мирра выбила Рыбакину в Дубае и станет первой ракеткой России. Она в финале!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android