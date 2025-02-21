Янчук: у Мирры Андреевой есть перспективы стать первой ракеткой мира

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой над казахстанской спортсменкой Еленой Рвбакиной в полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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«Андреева сделала серьёзную заявку, обыграл Швёнтек. Она переходит на совершенно другой уровень. На её стороне моральное преимущество, она наступает, играет мощно. И представляет реальную угрозу для любой соперницы.
Мирре нужно играть в свою игру, мастерство у неё есть. Нужно играть и играть. Придёт десятка, пятёрка, а дальше есть перспективы стать и первой ракеткой мира. Соболенко не лидер, нет стабильности. Её лидерство нельзя признать. Андреева надёжнее, но чем она выше, тем больше ответственности», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 21 февраля 2025
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