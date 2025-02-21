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Янчук: Оже-Альяссим не сумел быть до конца собранным, как Рублёв

Янчук: Оже-Альяссим не сумел быть до конца собранным, как Рублёв
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил полуфинальный матч турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), в котором 10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над 23-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:10 МСК
Феликс Оже-Альяссим
23
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 5
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
10
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Прекрасный, зрелищный матч! Увлекательный и динамичный. Оже-Альяссим — техничный игрок с высоким мастерством, и он был острее Рублёва. Но надо сказать, что Андрей сейчас в хорошей форме. Отбивал большую часть атак, защищался. Ключевым фактором стал характер Рублёва, он от начала до конца противостоял сопернику и не терялся.

Матч мог повернуться иначе, но тай-брейк Рублёв хорошо сыграл, выдержал. Случилась невынужденная ошибка канадца, он не сумел до конца быть внимательным и собранным, как Андрей. Заслуженная победа Рублёва», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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