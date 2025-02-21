Клара Таусон вышла в финал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой

38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (7:4), 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Таусон девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Муховой шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В финале Таусон встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала обошла седьмой номер рейтинга из Казахстана Елену Рыбакину.