Клара Таусон вышла в финал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой
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38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (7:4), 6:3.
Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:45 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
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17
Каролина Мухова
К. Мухова
Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Таусон девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Муховой шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
В финале Таусон встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала обошла седьмой номер рейтинга из Казахстана Елену Рыбакину.
Комментарии
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