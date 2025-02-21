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Клара Таусон вышла в финал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой

Клара Таусон вышла в финал турнира в Дубае, где встретится с Миррой Андреевой
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38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальном матче она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (7:4), 6:3.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:45 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 3
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты. В её рамках Таусон девять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Муховой шесть эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

В финале Таусон встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала обошла седьмой номер рейтинга из Казахстана Елену Рыбакину.

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