Андреева и Таусон — самая молодая пара финалисток турниров WTA-1000 с 2009 года

На турнире в Дубае 2025 года будет самый молодой возраст двух финалисток турнира WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году (39 лет и 351 день на момент начала турнира). За титул поспорят 17-летняя россиянка Мирра Андреева и 22-летняя датчанка Клара Таусон.

Ранее самыми молодыми финалистками были Наоми Осака и Дарья Касаткина на турнире Индиан-Уэллс-2018 (41 год 76 дней).

В полуфинале турнира в Дубае Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Клара Таусон оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (17-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.