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Андреева и Таусон — самая молодая пара финалисток турниров WTA-1000 с 2009 года

Андреева и Таусон — самая молодая пара финалисток турниров WTA-1000 с 2009 года
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На турнире в Дубае 2025 года будет самый молодой возраст двух финалисток турнира WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году (39 лет и 351 день на момент начала турнира). За титул поспорят 17-летняя россиянка Мирра Андреева и 22-летняя датчанка Клара Таусон.

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее самыми молодыми финалистками были Наоми Осака и Дарья Касаткина на турнире Индиан-Уэллс-2018 (41 год 76 дней).

В полуфинале турнира в Дубае Мирра Андреева обыграла седьмую ракетку мира из Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Клара Таусон оказалась сильнее Каролины Муховой из Чехии (17-я в рейтинге WTA) со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

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