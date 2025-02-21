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Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 21 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 21 февраля
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Сегодня, 21 февраля, в Дубае (ОАЭ) завершились полуфинальные матчи хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня в женском одиночном разряде на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. 1/2 финала, 21 февраля результаты:

  • Мирра Андреева (Россия) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 6:4, 4:6, 6:3;
  • Клара Таусон (Дания) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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