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Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае

Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае
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Сегодня, 21 февраля, завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.

Теннис. WTA-1000. Дубай (ОАЭ). Финальная пара:

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Матч Андреевой и Таусон состоится в субботу, 22 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск. На турнире в Дубае 2025 года будет самый молодой возраст двух финалисток турнира WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году (39 лет и 351 день на момент начала турнира).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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