Определились финалистки турнира WTA-1000 в Дубае
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Сегодня, 21 февраля, завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистками соревнований.
Теннис. WTA-1000. Дубай (ОАЭ). Финальная пара:
- Мирра Андреева (Россия) — Клара Таусон (Дания)
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
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14
Мирра Андреева
М. Андреева
Матч Андреевой и Таусон состоится в субботу, 22 февраля, и начнётся не ранее 18:00 мск. На турнире в Дубае 2025 года будет самый молодой возраст двух финалисток турнира WTA-1000 с момента введения этого формата в 2009 году (39 лет и 351 день на момент начала турнира).
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.
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