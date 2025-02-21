Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира WTA-1000 в одиночном разряде

38-я ракетка мира Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. Первой была бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки.

В полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Клара Таусон обыграла 17-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В финале датчанка встретится с 14-м номером мирового рейтинга россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.