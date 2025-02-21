Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира WTA-1000 в одиночном разряде
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38-я ракетка мира Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. Первой была бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки.
Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:45 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 4
|6
|
|7 7
|3
17
Каролина Мухова
К. Мухова
В полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Клара Таусон обыграла 17-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В финале датчанка встретится с 14-м номером мирового рейтинга россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3).
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.
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