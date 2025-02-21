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Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира WTA-1000 в одиночном разряде

Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира WTA-1000 в одиночном разряде
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38-я ракетка мира Клара Таусон стала второй датчанкой, вышедшей в финал турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. Первой была бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки.

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:45 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 3
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

В полуфинале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) Клара Таусон обыграла 17-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Мухову со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В финале датчанка встретится с 14-м номером мирового рейтинга россиянкой Миррой Андреевой, которая в 1/2 финала оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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