«Рад, что вернулся на свой уровень». Рублёв — о выходе в финал турнира в Дохе

10-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). В 1/2 финала он одержал победу над 23-й ракеткой мира канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

«Было бы потрясающе выиграть здесь титул. Но если этого не произойдет, что я могу сделать? На следующей неделе у меня будет ещё один турнир и ещё одна возможность. Рад, что вернулся на свой уровень. Выступаю всё лучше и лучше с каждой неделей. Даже если я не выиграю этот финал, просто рад, что совершенствуюсь. Я нашёл способ. В начале сезона результатов не было, но чувствовал, что делаю всё правильно. Счастлив, что могу показать это игрой. Я сохраню ту же концентрацию, что и в начале сезона. Если выиграю — отлично. Что я могу сказать? Пойду праздновать!» — сказал Рублёв после матча.

В матче за титул турнира в Дохе Рублёв сыграет с победителем пары Джек Дрейпер (Великобритания) — Иржи Легечка (Чехия). Действующим чемпионом «пятисотника» является российский теннисист Карен Хачанов.