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«Не знаю как я сегодня выиграла». Клара Таусон — о выходе в финал на турнире в Дубае

«Не знаю как я сегодня выиграла». Клара Таусон — о выходе в финал на турнире в Дубае
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38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон высказалась о выходе в финал на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 18:45 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 3
         
Каролина Мухова
17
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

«Это был отличный матч. Что могу сказать? Мухова — такой великий игрок… Не знаю, как я сегодня выиграла, но старалась сохранять хладнокровие и играть в отличный теннис», — сказала Таусон в интервью на корте.

В 1/2 финала Таусон обошла 17-ю ракетку мира из Чехии Каролину Сухову со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. В финале Таусон встретится с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини, в прошлогоднем финале обыгравшая российскую теннисистку Анну Калинскую — 4:6, 7:5, 7:5.

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