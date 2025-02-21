Ник Кирьос иронично ответил Мюллеру, который пожаловался на систему допинг-контроля

Финалист Уимблдона 2022 года и чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос ответил 60-й ракетке мира, 28-летнему французу Александру Мюллеру, который пожаловался на систему допинг-контроля после матча второго круга на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Просто скажи, что ты «не знаешь» и что это полностью вина твоей команды, если у тебя найдут допинг», — иронично ответил Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Ранее Мюллер неоднократно критиковал систему допинг-контроля в туре. В прошлом сезоне француз выпустил официальное обращение к ATP в связи с, по его мнению, слишком частыми проверками на допинг.