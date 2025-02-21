«Завтра буду в форме». Таусон — о предстоящей встрече с Андреевой в финале в Дубае

38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон высказалась о предстоящей встрече с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

– Вы видели первый полуфинал, где играла ваша следующая соперница Мирра Андреева?

– Да, я смотрела почти весь матч. Это тоже была замечательная встреча. Думаю, у меня сейчас немного больше забиты ноги, чем у неё. С нетерпением жду этот матч и надеюсь, что завтра буду в форме, — сказала Таусон в интервью на корте.

В полуфинале Клара Таусон обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Мирра Андреева на этой же стадии оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3).