«Завтра буду в форме». Таусон — о предстоящей встрече с Андреевой в финале в Дубае
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38-я ракетка мира датская теннисистка Клара Таусон высказалась о предстоящей встрече с 14-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
38
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
– Вы видели первый полуфинал, где играла ваша следующая соперница Мирра Андреева?
– Да, я смотрела почти весь матч. Это тоже была замечательная встреча. Думаю, у меня сейчас немного больше забиты ноги, чем у неё. С нетерпением жду этот матч и надеюсь, что завтра буду в форме, — сказала Таусон в интервью на корте.
В полуфинале Клара Таусон обыграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3. Мирра Андреева на этой же стадии оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана (6:4, 4:6, 6:3).
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