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Джек Дрейпер обыграл Иржи Легечку в матче за выход в финал турнира в Дохе

Джек Дрейпер обыграл Иржи Легечку в матче за выход в финал турнира в Дохе
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16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960. Он одержал волевую победу над 25-й ракеткой мира представителем Чехии Иржи Легечкой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Доха (м). 1/2 финала
21 февраля 2025, пятница. 21:20 МСК
Иржи Легечка
25
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 3
3 		7 7 6
         
Джек Дрейпер
16
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер

Встреча Дрейпера с Легечкой продлилась 2 часа 21 минуту. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) Дрейпер сыграет с 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Календарь турнира ATP-500 в Дохе
Сетка турнира ATP-500 в Дохе
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