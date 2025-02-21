Джек Дрейпер обыграл Иржи Легечку в матче за выход в финал турнира в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер вышел в финал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), призовой фонд которого составляет $ 3 035 960. Он одержал волевую победу над 25-й ракеткой мира представителем Чехии Иржи Легечкой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3.

Встреча Дрейпера с Легечкой продлилась 2 часа 21 минуту. В её рамках Джек 14 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Легечки семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В финале турнира ATP-500 в Дохе (Катар) Дрейпер сыграет с 10-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым.