«Он тот, кого я очень уважаю». Дрейпер — о предстоящей встрече с Рублёвым в финале в Дохе

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о предстоящей встрече с 10-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в финале турнира ATP-500 в Дохе (Катар).

— Вы не побеждали его раньше, но последний раз вы играли 18 месяцев назад или около того. Насколько сильно вы изменились с тех пор?

— Я определённо стал другим с тех пор, как играл с ним в последний раз. В конце концов, он теннисист топ-10. Тот, кого я очень уважаю. Тот, кто входит в топ-10 уже много лет. Он собирается выйти на корт и сыграть невероятно хорошо. Видел, как он выступал здесь на этой неделе. Так что буду готов. С нетерпением жду матча и того, что будет дальше, — сказал Дрейпер в интервью на корте.

Счёт личных встреч Рублёва и Дрейпера — 3-0 в пользу россиянина. Он становился сильнее во втором круге в Мадриде-2022 со счётом 2:6, 6:4, 7:5, во втором круге в Вашингтоне-2022 (6:4, 6:2) и в четвёртом круге US Open — 2023 (6:3, 3:6, 6:3, 6:4).

В полуфинале Дрейпер обыграл Иржи Легечку из Чехии со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Рублёв на этой же стадии оказался сильнее канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).