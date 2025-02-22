Турнир ATP-500 в Дохе: результаты игрового дня 21 февраля

21 февраля состоялся очередной игровой день турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных матчей игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Полуфиналы, 21 февраля:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Андрей Рублёв (Россия) — 7:5, 4:6, 7:6;

Иржи Легечка (Чехия) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:3, 6:7, 3:6.

Турнир проходит с 17 по 23 февраля 2025 года. В матче за титул «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв сыграет с Джеком Дрейпером. Действующим чемпионом турнира является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.