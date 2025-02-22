Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе
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21 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.
Теннис. ATP-500, Доха. Финал:
Андрей Рублёв (Россия) — Джек Дрейпер (Великобритания).
Доха (м). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:00 МСК
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Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
В рамках полуфинала Дрейпер одержал волевую победу над 25-й ракеткой мира представителем Чехии Иржи Легечкой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Рублёв в непростом поединке одолел 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).
Турнир проходит с 17 по 22 февраля 2025 года. Действующим чемпионом является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.
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