Определились финалисты турнира ATP-500 в Дохе

21 февраля завершились полуфинальные матчи на хардовом турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Теннис. ATP-500, Доха. Финал:

Андрей Рублёв (Россия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

В рамках полуфинала Дрейпер одержал волевую победу над 25-й ракеткой мира представителем Чехии Иржи Легечкой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6, 6:3. Рублёв в непростом поединке одолел 23-ю ракетку мира канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 4:6, 7:6 (7:5).

Турнир проходит с 17 по 22 февраля 2025 года. Действующим чемпионом является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.