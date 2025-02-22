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Александр Зверев и Бен Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера — 2025

Александр Зверев и Бен Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера — 2025
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев и 13-я ракетка мира американец Бен Шелтон сыграют на Кубке Лэйвера — 2025. Зверев выступит за команду Европы, Шелтон — за сборную мира.

«Мне нравится участвовать в Кубке Лэйвера, быть в одной команде с величайшими игроками мира — это очень необычно. В этом году я с нетерпением жду Сан-Франциско. Очень волнующе играть на домашней арене «Голден Стэйт Уорриорз», это будет так здорово — выступать на их арене и ощутить всю атмосферу», — приводит слова Зверева официальный сайт турнира.

«Ничто не сравнится с Кубком Лэйвера. Это электричество. Формат команды, волнение, болельщики — это новый уровень. Очень рад, что буду играть на своём третьем Кубке Лэйвера и впервые — перед американской публикой. Думаю, в Сан-Франциско будет очень крутая атмосфера, и мы очень хотим выиграть Кубок Лэйвера!» — сказал Шелтон.

Ранее стало известно, что на Кубке Лэйвера выступят испанец Карлос Алькарас и американец Тейлор Фриц. Восьмой розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 19 по 21 сентября 2025 года в Сан-Франциско (США).

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