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«Такие, как он, становятся лучшими». Дель Потро — о перспективах Жоао Фонсеки

«Такие, как он, становятся лучшими». Дель Потро — о перспективах Жоао Фонсеки
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 Хуан-Мартин дель Потро высказался о перспективах 18-летнего бразильца Жоао Фонсеки.

«Он великолепен. Взрослая игра, скорость, большой потенциал. Такие, как он, становятся лучшими. Ему нужна эмоциональная поддержка. В Бразилии, как и в Аргентине, сначала говорят, что ты лучший, а потом ты быстро становишься худшим. Это тяжело», — приводит слова дель Потро Punto de Break.

На прошлой неделе Фонсека выиграл первый в карьере титул. Он одержал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). После этого он потерпел поражение уже в первом круге на домашнем турнире ATP-500 в Рио-де-Жанейро.

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