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«Воспоминания остаются навсегда». Вердаско — о паре с Джоковичем на последнем турнире

«Воспоминания остаются навсегда». Вердаско — о паре с Джоковичем на последнем турнире
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Бывшая седьмая ракетка мира, полуфиналист Открытого чемпионата Австралии испанский теннисист Фернандо Вердаско высказался о последнем в карьере матче, где он в паре с сербом Новаком Джоковичем уступил дуэту Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) в 1/4 финала турнира ATP-500 в Дохе (Катар).

«Я разговаривал с Новаком, благодарил его за то, что он играл со мной. Он поблагодарил меня за то, что я решил сыграть с ним на моём последнем турнире. У нас всегда были хорошие отношения, и когда мы разговаривали, то сказали: кто бы мог подумать, когда мы впервые сыграли вместе в 2006 году, 18 лет назад, что я уйду на пенсию в Дохе в 2025-м с ним? Думаю, в спорте и в жизни есть всё самое лучшее: воспоминания остаются с тобой навсегда», — приводит слова Вердаско официальный сайт ATP.

За время выступления в туре 41-летний испанский теннисист завоевал семь титулов категории ATP.

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