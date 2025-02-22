Тренер Радукану поделился подробностями преследования британской теннисистки

Тренер Эммы Радукану Роман Келечич поделился подробностями преследования британской теннисистки со стороны неизвестного мужчины на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Это был единственный раз за месяц, когда никто её не сопровождал. Этот человек оценивал ситуацию и искал наилучший момент, чтобы сблизиться с ней. У него была ужасная стратегия, он всё продумал и просчитал. Стратегия заключалась в том, чтобы сблизиться с Эммой.

Этот человек последовал за ней в Сингапур, в Абу-Даби, где я был с ней, в Доху, а затем в Дубай. Сначала мы подумали, что он фанат, потому что Эмма — звезда с большим количеством поклонников. Он начал вступать в контакт в форме селфи, объятий… До матча у нас была фотография этого хулигана. Не только у нас, у всей службы безопасности турнира была его фотография, и все знали, кто он такой. Однако именно Эмма увидела его во время игры с Муховой», — приводит слова Келечича Punto de Break.

Правоохранительные органы запретили мужчине посещать турнир категории WTA-1000 в Дубае, а также приближаться к Радукану.